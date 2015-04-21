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طبيب الأهلي: مؤمن وحسين السيد وهاني جاهزون لمواجهة دمنهور

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طبيب الأهلي: مؤمن وحسين السيد وهاني جاهزون لمواجهة دمنهور طبيب الأهلي: مؤمن وحسين السيد وهاني جاهزون لمواجهة دمنهور

كشف خالد محمود طبيب الأهلي عن جاهزية الثلاثي مؤمن زكريا وحسين السيد ومحمد هاني لمواجهة دمنهور الخميس المقبل في الدوري.

وعانى الثلاثي من إصابات مختلفة خلال الخسارة من المغرب التطواني 1-0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

فتعرض مؤمن زكريا لإصابة قوية بشرخ في معصم اليد، وعانى السيد من آلام في الخلفية، وتعرض هاني لمشاكل في الركبة.

وشارك حسين السيد وهاني في المران الجماعي اليوم الثلاثاء، فيما اكتفى مؤمن بتدريبات استشفائية خفيفة مع باسم علي وسعد الدين سمير.

وقال طبيب الأهلي لـFilGoal.com: "مؤمن وحسين السيد وهاني باتوا جاهزين لمواجهة دمنهور".

وتابع "أثببت الفحوصات جاهزيتهم لخوض المباراة".

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فيديو اليوم السابع