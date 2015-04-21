أخبار عاجلة

لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا» -
عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي -
كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز'' -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً -
السيسي يغادر أمريكا -
بالصور.. حيوانات غريبة تعاود الظهور بقرية في كفرالشيخ.. والبيطري: لا نعرف نوعها -
وزير الخارجية التركي: دعم روسيا لنظام الأسد عمل خاطيء -
مصرع 10 أشخاص على الأقل فى انفجار عبوة ناسفة بالصومال -
صورة وخبر: طفلين يفصل بينهما "سياج" جنوبي الموصل -
مقتل 14 شخصًا بينهم 8 نساء بانفجار لغم بحافلة ركاب في الصومال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مقتل 8 إرهابيين والقبض على 9 مشتبه بهم فى شمال سيناء خلال 24 ساعة

Google+ Print
مقتل 8 إرهابيين والقبض على 9 مشتبه بهم فى شمال سيناء خلال 24 ساعة مقتل 8 إرهابيين والقبض على 9 مشتبه بهم فى شمال سيناء خلال 24 ساعة
أعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، أن نتائج العمليات الأمنية على مدار الـ24 ساعة الماضية بمناطق شمال سيناء، أسفرت عن مقتل 8 إرهابيين والقبض على 9 مشتبه فيهم، وتدمير منزلين وعدد 22 عشة و4 سيارات وعدد 15 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، والتحفظ على سيارتى أجرة .

وقال شهود عيان قبل قليل، إن طائرات إف 16 تحلق فى سماء مناطق شرق العريش وسمع دوى انفجارات، فيما تقوم حملات أمنية بعمليات تمشيط موسعة.


>تفاصيل الحملات الأمنية بسيناء خلال 24 ساعة.. قصف جوى لمعاقل مسلحين وضبط 13 مشتبهًا بهم وإحباط هجوم على ارتكازات وتفجير عبوتين ناسفتين.. ومجهولون يحرقون لودر مواطن لإزالته أنقاض تفجير قسم ثالث العريش

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365