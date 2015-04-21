مقتل 8 إرهابيين والقبض على 9 مشتبه بهم فى شمال سيناء خلال 24 ساعة

أعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، أن نتائج العمليات الأمنية على مدار الـ24 ساعة الماضية بمناطق شمال سيناء، أسفرت عن مقتل 8 إرهابيين والقبض على 9 مشتبه فيهم، وتدمير منزلين وعدد 22 عشة و4 سيارات وعدد 15 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، والتحفظ على سيارتى أجرة .

وقال شهود عيان قبل قليل، إن طائرات إف 16 تحلق فى سماء مناطق شرق العريش وسمع دوى انفجارات، فيما تقوم حملات أمنية بعمليات تمشيط موسعة.

تفاصيل الحملات الأمنية بسيناء خلال 24 ساعة.. قصف جوى لمعاقل مسلحين وضبط 13 مشتبهًا بهم وإحباط هجوم على ارتكازات وتفجير عبوتين ناسفتين.. ومجهولون يحرقون لودر مواطن لإزالته أنقاض تفجير قسم ثالث العريش