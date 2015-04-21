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مصدر قضائى: "مرسى" سيرتدى البدلة الزرقاء بعد إدانته بـ"أحداث الاتحادية"

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مصدر قضائى: "مرسى" سيرتدى البدلة الزرقاء بعد إدانته بـ"أحداث الاتحادية" مصدر قضائى: "مرسى" سيرتدى البدلة الزرقاء بعد إدانته بـ"أحداث الاتحادية"
أكد مصدر قضائى بالنيابة العامة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس الأسبق محمد مرسى سيخلع رداء الحبس الاحتياطى الأبيض وسيرتدى بداية من اليوم الثلاثاء، وخلال جلسات محاكمته فى باقى القضايا المتهم فيها البدلة الزرقاء، وذلك عقب صدور أول حكم قضائى ضده اليوم بالسجن المشدد 20 سنة فى قضية "أحداث الاتحادية".

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، قد عاقبت الرئيس المعزول محمد مرسى وعصام العريان ومحمد البلتاجى وأسعد الشيخة، بالسجن المشدد 20 عاما بأحداث الاتحادية.


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