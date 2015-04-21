محلب يشدد على ضرورة التزام الفنادق بوسائل الأمن والأمان طبقًا للمعايير العالمية

التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الاثنين، بالمهندس خالد رامى، وزير السياحة، حيث عرض الوزير تقريرًا حول استراتيجية وزارة السياحة وخطط التحرك الخاصة بها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة تفعيل برامج الترويج للسياحة العربية فى مصر لإظهار صورة مصر الحقيقية والمساهمة فى جذب المزيد من السائحين، مشيرًا إلى أهمية تحفيز حملات الترويج التى تتم فى برامج الإعلام العربية والعالمية، وكذا الحملات الدعائية المشتركة مع الشركات، بالإضافة إلى برامج تحفيز الطيران العارض.

كما شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التزام الفنادق السياحية والعائمات بكل وسائل الأمن والأمان طبقًا للمعايير العالمية، حفاظًا على سلامة المواطنين والزائرين، مشددًا أيضًا على ضرورة انتظام حملات التفتيش المستمرة على المنشآت السياحية للتأكد من مستوى الخدمة.