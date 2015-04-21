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ناج من كارثة غرق قارب الـ700 مهاجر بالبحر المتوسط : كان يقل 950 شخصا

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ناج من كارثة غرق قارب الـ700 مهاجر بالبحر المتوسط : كان يقل 950 شخصا ناج من كارثة غرق قارب الـ700 مهاجر بالبحر المتوسط : كان يقل 950 شخصا
ذكر أحد الناجين من كارثة غرق المهاجرين قبالة سواحل ليبيا أن السفينة كانت تقل نحو 950 مهاجرا وليس 700 كما أعلن سابقا ، من بينهم 40 إلى 50 طفلا و 200 امرأة ، يحملون جنسيات مختلفة .
>وأكد أن القارب انطلق من ميناء ليبى يبعد خمسين كيلومترا عن طرابلس.

ووصلت سفينة (جوجريتي) الإيطالية إلى ميناء (كاتانيا) تحمل 28 مهاجرا تم إنقاذهم من بين 950 مهاجرا تعرضوا للغرق فجر يوم الأحد الماضى بالقرب من السواحل الليبية.

وكان فى استقبال السفينة وزير النقل والبنية التحتية الإيطالى دلريو جرازيانو وهو مكلف من بالمهمة الإنسانية.

وذكرت مصادر أمنية أنه تم القبض على مهاجر تونسى بتهمة قيادة السفينة الغارقة الذى تعرفت عليه شرطة مكافحة الهجرة غير الشرعية ، وتم نقل المهاجرين إلى مركز استقبال بمدينة كاتانيا بعد الاطمئنان عليهم صحيا ، وتبين أن الناجين من الرجال فقط مع غرق عدد من النساء والأطفال.

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مصر 365

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