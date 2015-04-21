أخبار عاجلة

لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا» -
عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي -
كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز'' -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً -
السيسي يغادر أمريكا -
بالصور.. حيوانات غريبة تعاود الظهور بقرية في كفرالشيخ.. والبيطري: لا نعرف نوعها -
وزير الخارجية التركي: دعم روسيا لنظام الأسد عمل خاطيء -
مصرع 10 أشخاص على الأقل فى انفجار عبوة ناسفة بالصومال -
صورة وخبر: طفلين يفصل بينهما "سياج" جنوبي الموصل -
مقتل 14 شخصًا بينهم 8 نساء بانفجار لغم بحافلة ركاب في الصومال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

عشرات المزارعين يتجمهرون احتجاجًا على عدم صرف الأسمدة بقنا

Google+ Print
عشرات المزارعين يتجمهرون احتجاجًا على عدم صرف الأسمدة بقنا عشرات المزارعين يتجمهرون احتجاجًا على عدم صرف الأسمدة بقنا

 

أرشيفية

تجمهر العشرات من المزارعين صباح اليوم ” الثلاثاء” أمام مقر الجمعية الزراعية بقرية الرئيسية بنجع حمادي احتجاجًا على عدم صرف الحصص المخصصة لهم لمحصول القصب.

تلقى اللواء عادل عبدالعظيم مدير امن قنا اخطارا بتجمهر العشرات من المزارعين بنجع حمادى.

كشفت التحريات تجمهر العشرات من المزارعين امام الجمعية الزراعية بقرية الرئيسية بنجع حمادى احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم من الأسمدة المخصصة لمحصول القصب رغم وصول الكميات المخصصة لهم بالجمعية والتى تبلغ 3 الأف جوال وتدخلت القيادات الأمنية ووعدتهم بحل المشكلة مع مسئولى الزراعة لتوزيع الأسمدة على مستحقيها من المزارعين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا