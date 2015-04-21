عشرات المزارعين يتجمهرون احتجاجًا على عدم صرف الأسمدة بقنا

تجمهر العشرات من المزارعين صباح اليوم ” الثلاثاء” أمام مقر الجمعية الزراعية بقرية الرئيسية بنجع حمادي احتجاجًا على عدم صرف الحصص المخصصة لهم لمحصول القصب.

تلقى اللواء عادل عبدالعظيم مدير امن قنا اخطارا بتجمهر العشرات من المزارعين بنجع حمادى.

كشفت التحريات تجمهر العشرات من المزارعين امام الجمعية الزراعية بقرية الرئيسية بنجع حمادى احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم من الأسمدة المخصصة لمحصول القصب رغم وصول الكميات المخصصة لهم بالجمعية والتى تبلغ 3 الأف جوال وتدخلت القيادات الأمنية ووعدتهم بحل المشكلة مع مسئولى الزراعة لتوزيع الأسمدة على مستحقيها من المزارعين.