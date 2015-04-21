جامعة الإسكندرية تشكل لجنة للمساهمة فى خريطة مستقبلية للتعليم العالى 2030

ناقش مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية فى جلسته المنعقدة برئاسة أ.د صديق عبد السلام نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الخطة الاستراتيجية الخاصة بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 2015/2020، وخطة عمل القطاع للعام الجامعى 2015/2016، حرصاً من القطاع على تحقيق التميز فى تلبية الاحتياجات المجتمعية والمشاركة بفاعلية فى البرامج والمشروعات القومية.

وذلك من خلال برامج الأبحاث التطبيقية ومراكز تقديم الخدمات والاستشارات الفنية للهيئات والمؤسسات، وتفعيل دور المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص وتسويق خدمات الجامعة التعليمية والبحثية والتطبيقية والاستشارية وتنمية الروابط المحلية والخارجية للجامعة، وإعداد وتأهيل الطلاب حديثى التخرج للمنافسة فى سوق العمل.

وأوضح أ.د صديق عبد السلام، أن الخطة المقترحة سيتم عرضها على لجان خدمة المجتمع ومجالس الأقسام ومجالس الكليات للاستبيان، واستيفاء أى ملاحظات قبل وضعها حيز التنفيذ.

وفى ضوء قيام وزارة التعليم العالى باعداد خريطة مستقبلية للتعليم العالى حتى عام 2030، وافق المجلس على تشكيل لجنة برئاسة د. محمد محرم نائب رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية وعضو المجلس للتواصل مع كليات الجامعة وجمع كافة الدراسات والأبحاث الحديثة عن سوق العمل واحتياجاته فى مختلف التخصصات، وإرسال مقترح موحد باسم جامعة الإسكندرية لتكون دليلاً استرشادياً لتوجيهات الدولة.

ووافق المجلس على تنظيم احتفالية تحت مسمى "يوم فى حب الجامعة" تشارك فيه كليات الجامعة خلال أيام الجمعة القادمة لحين انتهاء العام الجامعى، تتضمن حملات تشجير فى النطاق الجغرافى لكل كلية وذلك بالتنسيق مع كلية الزراعة ووزارة البيئة، وحملات نظافة وتجميل بقيادة فرق القادة الاجتماعيين بكل كلية، وحملات توعية بيئية وصحية وتبنى مبادرة "يوم بلا تدخين" برعاية الكليات والمعاهد الطبية والصحية، فضلاً عن تنظيم أنشطة رياضية وفنية وثقافية تحت إشراف كليات التربية الرياضية والآداب والفنون الجميلة والتربية النوعية.

وأحيط المجلس علماً بنشاط القوافل البيطرية العلاجية التى نظمتها كلية الطب البيطرى خلال شهر مارس إلى عدة قرى بأبيس لتوقيع الكشف الإكلينيكى على الحيوانات وعلاجها، حيث تم تجريع معظم حالات الأبقار والجاموس والأغنام والدواب ضد الطفيليات الداخلية، وتم إجراء عمليات لعدد 11 من الأبقار والجاموس، كما تم أيضاً علاج وتطعيم عدد 705 من كل أنواع الدواجن بمضادات الكوكسيديا ولقاح إنفلونزا الطيور.

وناقش المجلس مشاركة السفير المصرى فى نيودلهى فى افتتاح معرض كالانيرفانا الفنى الدولى الذى نظمته جامعة KIIT الهندية وزيارة المشروع التنموى الرائد فى مجال التعليم وتنمية المجتمع المحلى وإمكانية الاستفادة من هذه التجربة فى تطوير القرى المحيطة.

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