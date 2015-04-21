أخبار عاجلة

لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا» -
عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي -
كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز'' -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً -
السيسي يغادر أمريكا -
بالصور.. حيوانات غريبة تعاود الظهور بقرية في كفرالشيخ.. والبيطري: لا نعرف نوعها -
وزير الخارجية التركي: دعم روسيا لنظام الأسد عمل خاطيء -
مصرع 10 أشخاص على الأقل فى انفجار عبوة ناسفة بالصومال -
صورة وخبر: طفلين يفصل بينهما "سياج" جنوبي الموصل -
مقتل 14 شخصًا بينهم 8 نساء بانفجار لغم بحافلة ركاب في الصومال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

المدعي بالحق المدني في قضية الإتحادية: الحكم ببراءة مرسي في القتل العمد صادم

Google+ Print
المدعي بالحق المدني في قضية الإتحادية: الحكم ببراءة مرسي في القتل العمد صادم المدعي بالحق المدني في قضية الإتحادية: الحكم ببراءة مرسي في القتل العمد صادم

المعزول محمد مرسي

أكد ياسر سيد أحمد المدعى بالحق المدنى فى قضية أحداث الاتحادية، أن الحكم الذى أصدرته المحكمة اليوم، منصف فى جزئيات البلطجة والتعذيب وأن القاضى متعقلا جدا فى هذا الأمر.

وبالنسبة للبراءة قال المدعي أنه يرى أن النيابة العامة ستطعن على هذا الحكم، لأن الحكم صادم فى تبرئة الإخوان من القتل، مضيفا أن الحكم يعتبر منصفا بخصوص الدعوى المدنية، وسنتولى العمل بها ولكن مرتبطين بالطعن بالنقض عليها.

جاء ذلك بعدما أصدرت المحكمة أحكاما مشددة بالسجن 20 سنة و10 سنوات لجميع المتهمين فى القضية المعروفة بأحداث الاتحادية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا