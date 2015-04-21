المدعي بالحق المدني في قضية الإتحادية: الحكم ببراءة مرسي في القتل العمد صادم

أكد ياسر سيد أحمد المدعى بالحق المدنى فى قضية أحداث الاتحادية، أن الحكم الذى أصدرته المحكمة اليوم، منصف فى جزئيات البلطجة والتعذيب وأن القاضى متعقلا جدا فى هذا الأمر.

وبالنسبة للبراءة قال المدعي أنه يرى أن النيابة العامة ستطعن على هذا الحكم، لأن الحكم صادم فى تبرئة الإخوان من القتل، مضيفا أن الحكم يعتبر منصفا بخصوص الدعوى المدنية، وسنتولى العمل بها ولكن مرتبطين بالطعن بالنقض عليها.

جاء ذلك بعدما أصدرت المحكمة أحكاما مشددة بالسجن 20 سنة و10 سنوات لجميع المتهمين فى القضية المعروفة بأحداث الاتحادية.



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