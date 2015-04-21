بالصور.. لجنة من وزارة التربية والتعليم لتقييم أنشطة الصحافة المدرسية بالسويس

استقبلت مدرسة أحمد زويل الرسمية للغات بالسويس صباح اليوم لجنة من وزارة التربية والتعليم لتقييم أنشطة الصحافة المدرسية والمناظرة من خلال المعرض السنوى الذى حرص توجيه الصحافة المدرسية على إقامته سنوياً وقد ضم المعرض مجلات الحائط والأحداث الجارية ومطويات إرشادية.

تم عرض مناظرات مدارس الصباح الابتدائية فى مناظرة موضوعها أطفال الشوارع وهدى شعراوى الإعدادية بنات عن نشر أخبار الجريمة والسويس الثانوية بنات فى مناظرة عن الاتجار بالأعضاء البشرية ومناظرتين واحدة لمصطفى صادق الرافعى للصم وضعاف السمع وأخرى لمدرسة السويس الفندقية المتقدمة.

مثّل لجنة التحكيم الوزارية مصطفى هدهود وعماد فتحى بالإدارة العامة للصحافة المدرسية، وأشاد عبد الحافظ بمجهودات توجيه الصحافة، معربًا عن سعادته بالتطوير المستمر لأداء عمل الصحافة المدرسية شاكراً جهود أخصائيى الصحافة بمدارس المحافظة ودورهم فى تنمية مهارات العمل الصحفى لدى الطلاب.

شارك افتتاح المعرض محمد خزيم مدير العلاقات العامة ومريم عامر مدير التعليم الابتدائى شمال ومحمد عبد الغفار مدير الخدمات جنوب فى حضور قيادات توجيه الصحافة المدرسية فى مقدمتهم إيمان مصطفى الموجه العام وجيهان كمال موجه أول جنوب، وسوزان مصطفى موجه أول شمال، وعفاف عمارة الموجه ومسئول الإشراف الفنى، وجمع كبير من موجهي وأخصائيى الصحافة المدرسية فى استقبال لائق، واستضافة كريمة من سامية إبراهيم حسن مدير مدرسة أحمد زويل.