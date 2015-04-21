إزالة 17 حالة تعد على 13 فدانا بمركز سمالوط

تمكنت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط اليوم من إزالة 17 حالة تعد على مساحة تصل إلى 13 فدانا و800 م، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والأجهزة الأمنية وعدد من قوات الأمن من أجل الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل المحافظة.

أوضح التقرير الذى تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا الجهود التى بذلتها الوحدة المحلية بسمالوط، حيث تمت إزالة عدد 17 حالة تعد منها 13 حالة بناء مخالف على أرض زراعية بطريق سمالوط الدائرى وأحياء غرب وجنوب المدينة بمساحة تبلغ فدانا لكل حالة على حدة وعدد 4 حالات قانون 119 بمساحة 200 م لكل منها.

من جانبه شدد المحافظ على ضرورة استمرار الحملات للتصدى لمحاولات تبوير الأراضى الزراعية وإزالة أى حالة تعد فى مهدها، وكلف رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.