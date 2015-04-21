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حمدان بن راشد يصدر أمرا بشأن استخدام مياه الصرف الصحي للري في المساكن

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حمدان بن راشد يصدر أمرا بشأن استخدام مياه الصرف الصحي للري في المساكن حمدان بن راشد يصدر أمرا بشأن استخدام مياه الصرف الصحي للري في المساكن

أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس بلدية دبي أمرا بشأن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري مزروعات الأراضي السكنية من الفلل وغيرها.

ونص " الأمر" على تطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم / 21 / لسنة 2012 الخاص باعتماد رسوم على استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري المزارع الخاصة..حيث يستوفى من مالكي الأراضي المستغلة كمزارع خاصة في دبي نظير ري مزارعهم من مياه الصرف الصحي المعالجة رسم شهري بمقدار فلسين ونصف الفلس عن كل متر مربع من كامل مساحة الأرض.

وصرح المهندس طالب جلفار مدير إدارة الصرف الصحي والري أن القرار المحلي جاء لتشجيع أصحاب الفلل السكنية والمنازل التي تحتوى على حدائق..على استثمار المساحات في فللهم وزراعتها خاصة بعد فرض رسم لا يتجاوز فلسين ونصف شهريا على كل متر مربع من الأراضي الصالحة للزراعة و يسهم في زيادة الرقعة الزراعية و تقليل البصمة الكربونية في دبي بجانب تحسين البيئة وتنقيتها.

وأضاف المهندس جلفار .. أن الأمر المحلي يسهم في الاستفادة من زيادة مياه الصرف الصحي المعالجة الزائدة عن حاجة الري للشوارع والمناطق الخضراء في الحدائق خاصة بعد زيادة عمليات التنقية التي تقوم بها محطات معالجة الصرف الصحي في دبي والتي ستزيد بعد أن يتم مشروع التوسعة الجديد في جبل علي ومضاعفة إنتاج المحطة من مياه الصرف الصحي المعالجة .

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