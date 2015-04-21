تمشيط محيط الأكاديمية بالهليكوبتر أثناء النطق بالحكم على مرسى فى أحداث الاتحادية

قامت الأجهزة الأمنية بتمشيط محيط أكاديمية الشرطة، بالطائرات الهليكوبتر أثناء جلسة النطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين من قيادات الإخوان فى أحداث الاتحادية.

فيما انتشرت دوريات أمنية على طول الشوارع المحيطة بالأكاديمية وانتشار لرجال الخيالة تحسباَ لأى أعمال شغب عقب النطق بالحكم، فيما لوحظ عدم حضور أحد من المتظاهرين ولا أنصار المعزول أمام البوابة 3 المقررة لدخول الإعلاميين والصحفيين.

و من جانب أخر تفقد اللواء أسامة بدير، مدير أمن القاهرة، واللواء مدحت المنشاوى مساعد الوزير لقطاع العمليات الخاصة، وعدد من قيادات الأمن، قاعة النطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات الإخوان فى قضية "أحداث الاتحادية"، والتى تنعقد جلستها بأكاديمية الشرطة.

يشار إلى أن الرئيس الأسبق محمد مرسى، وصل منذ قليل أكاديمية الشرطة لحضور جلسة النطق بالحكم فى قضية الاتحادية أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد ابوالفتوح، وأمانه سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة، لإصدار حكمها فى القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث الاتحادية".

والقضية متهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى و14 آخرين من جماعة الإخوان المسلمين فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان، والمتظاهرين، مما اسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.