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ضبط عاطل بحوزته 30 كيلو بانجو بدمياط

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ضبط عاطل بحوزته 30 كيلو بانجو بدمياط ضبط عاطل بحوزته 30 كيلو بانجو بدمياط
تمكن ضباط مباحث قسم مخدرات دمياط بقيادة الرائد عماد معوض بالاشتراك مع ضباط البحث الجنائى، من ضبط عبد الرحمن .ص . ا 23 سنة عاطل لمزاولة نشاطه الإجرامى غير المشروع بالاتجار فى المواد المخدرة .

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية تم ضبطه بدائرة مركز كفر البطيخ .. وبحوزته كمية من نبات البانجو وزنت حوالى (30) كيلو جرام ومبلغ مالى (585) جنيه .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ،والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسلاح للدفاع .وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3396 جنايات مركز شرطة كفر البطيخ لسنة 2015م .

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مصر 365