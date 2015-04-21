النيابة تخاطب قسم المطرية لعرض متهم على الأطباء للإطمئنان على صحته

خاطب المستشار ماجد مجدى، وكيل نيابة المطرية، مأمور قسم المطرية، لعرض "أسامة.م"، 67 سنة مهندس ميكانيكى، الصادر ضده قرار بالحبس 15 يوماً مع آخرين على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، على إحدى المستشفيات أو العيادات للتأكد من إصابته بمرض فى القلب و الاطمئنان على صحته وما إذا كانت تسمح باستمرار حجزه بقسم المطرية كما ورد بالتماس دفاعه .

وقال محمد أحمد، دفاع المتهم صاحب الإلتماس، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه تقدم بالتماس إلى نيابة المطرية للمطالبة بإيداع موكله أحد المستشفيات للعلاج من إصابته بمرض فى القلب، مؤكداَ أن صحة موكله لا تسمح باستمرار إيداعه حجز قسم المطرية، حيث يحتاج رعاية طبية دائمة ومنتظمة، واستمراره بالحجز ردىء التهوية وكثيف الدخان يعد قتلاً بطريقة غير مباشرة.

يشار الى أن المستشار ماجد مجدى، وكيل نيابة المطرية، أمر أمس بحبس 7 إخوان بينهم فتاة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق بعد اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية والتسبب فى إصابة سيدة وزوجها بخرطوش أطلقه مشاركون لهم فى مظاهرة الجمعة الماضية.

وتضم قائمة المتهمين كلاً من "أسامة.م" 67 سنة، مهندس ميكانيكى و"محمد. ف. أ" طالب، "محمد. ك. ح" 40 سنة، "محمد. ص. أ"، طالب بكلية الحقوق، "محمود. ر" طالب، "جمال. ع. م" 55 سنة، طبيب بيطرى، "هاجر. ع. ع" 20 سنة، طالبة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 7745 جنح المطرية لسنة 2015 ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور، التظاهر بدون ترخيص، وقطع الطرق، تعطيل الدستور والتسبب فى إصابة مواطنين.

كانت "ابتسام نجيب صليب" وزوجها "هانى مجدى كامل" قدما بلاغاً إلى قسم شرطة المطرية اتهما فيه عددًا من أعضاء جماعة الإخوان بإطلاق أعيرة خرطوش أثناء تظاهرهم، أول أمس الجمعة، ما أدى إلى إصابتهما بإصابات متفرقة حال توقفهما فى شرفة منزلهما فتوجهت قوة من قسم المطرية وألقت القبض على المتهمين.