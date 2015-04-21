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استئناف جلسة محاكمة بديع و190 آخرين بقضية "اقتحام قسم العرب"

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استئناف جلسة محاكمة بديع و190 آخرين بقضية "اقتحام قسم العرب" استئناف جلسة محاكمة بديع و190 آخرين بقضية "اقتحام قسم العرب"
استأنفت منذ قليل محكمة جنايات بورسعيد محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و190 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، من بينهم محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، فى قضية التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد.

وحضر محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وباقى المتهمين إلى مقر معهد الأمناء، لحضور جلسة محاكمتهم، وقام بديع بإلقاء خطبة وسط المتهمين داخل قفص الاتهام.

تُعقد الجلسة أمام محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد، وعضوية كل من المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدين فؤاد، وبحضور طارق كرم ومحمد الجميلى وكيلى النيابة، وبسكرتارية محمد عبد الستار وعزب عباس، حسام حسن.

وكانت المحكمة قد قررت فى جلستها التى عقدت أمس، تأجيل إصدار قرارها فى القضية لجلسة اليوم، لاستكمال المرافعة واستمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.
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