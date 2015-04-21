المسطحات المائية تشن حملة مكبرة لإزالة التعديات على بحيرة المنزلة

واصلت شرطة المسطحات المائية حملاتها اليوم بقيادة اللواء إيهاب عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لشرطة البيئة والمسطحات المائية، لإزالة حالات وضع اليد على أراضى بحيرة المنزلة، وضبط الحفارات وماكينات رفع المياه التى تستخدم فى تجفيف الأراضى بالبحيرة، وضبط الخارجين على القانون الذين يتخذون البحيرة مأوى لهم للهروب من المطاردات الأمنية.

كما قامت الإدارة برئاسة اللواء أدهم محيسن، مدير مباحث شرطة البيئة والمسطحات المائية، بتأمين تنفيذ 126 إزالة حالة تعديات على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، وضبط كافة مخالفات قانون البيئة "دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل"، وضبط 285 قضية متنوعة.

وشارك فى الحملة ضباط قطاع مصلحة الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات مدعومين بقوات من الأمن المركزى، حيث قامت القوات بتمشيط أماكن تواجد العناصر الخارجة عن القانون بالبحيرة المرور داخلها لإزالة كافة المخالفات.

وتواصل شرطة المسطحات المائية حملاتها الأمنية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، والقضاء على المعتدين بمياه نهر النيل من أجل الحفاظ على صحة المواطن.

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