جنايات القاهرة تقضي بسجن مرسي والبلتاجى والعريان و10 أخرين 20 عاما في أحداث الإتحادية

ويمثل في القضية الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من جماعة الإخوان المسلمين في قضية أحداث اشتباكات الاتحادية التي دارت في الأربعاء الدامي 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان، والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.