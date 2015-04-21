جنايات القاهرة تقضي بسجن مرسي والبلتاجى والعريان و10 أخرين 20 عاما في أحداث الإتحادية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الرئيس المعزول محمد مرسي وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن هدهد وعلاء حمز ورضا الصاوى ولمولوم مكاوى وهانى توفيق وأحمد حسين المغير وعبد الرحمن عز ومحمد البلتاجى وعصام العريان وجدى غنيم بالسجن المشدد عشرون عاما فى القضية المعروفة إعلاميا “بأحداث الإتحادية”.
وحكم على المتهمين عشريا عاما بتهمة استعراض القوة والاحتجاز المقترن بالتعذيب فيما حكمت براءة المتهمين من تهمة القتل العمد وحيازة السلاح.
ويمثل في القضية الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من جماعة الإخوان المسلمين في قضية أحداث اشتباكات الاتحادية التي دارت في الأربعاء الدامي 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان، والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.