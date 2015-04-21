ننشر نص منطوق حكم بالسجن 20 عاما لمرسي والبلتاجي والعريان في قضية الإتحادية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة باكاديمية الشرطة , برئاسة المستشار احمد صبرى يوسف , بعد مطالعها لمواد 304 و 313 و 384 و المواد 39 و 40 و 41 43 و 86 و 171 و 280 و 282 و 375‎ ، من قانون العقوبات‎ ، و الماده 126 بشأن الطفل‎ ، قضت المحكمه حضوريا‎.

‫للأول و الثاني وا لثالث و الرابع و السابع و الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر و الرابع عشر و غيابيا للخامس و السادس و الثامن وا لتاسع .

‫أولا‎

‫برفض الدفوع بعدم أختصاص المحكمة.

‫و معاقبة أسعد الشيخة و أحمد عبد العاطي و أيمن عبد الرؤؤف هدهد و علاء حمزة و رضا الصاي و لملوم مكاوي و هاني السيد توفيق و أحمد مصطفي حسين المغير و عبد الرحمن عز و محمد مرسي العياط و محمد البلتاجي و عصام العريان و وجدي غنيم‎ ، بالسجن 20 سنه مشدد‎ ، و وضعهم تحت مراقبه الشرطه لمده 5 سنوات‎ ، و الزامهم المصاريف‎ ، عن تهمتهي استعراض القوة وا لعنف وا لتعذيب‎.

‫ومعاقبه عبد الحكيم وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات و وضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات‎.

‫و ذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف‎ ، وإحاله الدعوي المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة‎ ، بدون مصروفات‎

‫و خامسا‎

‫براءة جميع المتهمين مما نسب اليهم من تهم القتل العمد و أحراز السلاح و الضرب العمد.‎

‫في قضية أحداث قصر الاتحادية، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 .

ويحاكم بالقضية الرئيس الاسبق محمد مرسي وبقية المتهمين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، لاتهامهم بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012 ، والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة، وذلك على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية.

وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس الأسبق محمد مرسي، كلا من: أسعد الشيخه (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق) وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق) وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية الأسبق) وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوي (مهندس بترول) ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية – هارب) وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس) وهاني توفيق (عامل – هارب) و أحمد المغير (مخرج حر – هارب) وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 – هارب) وجمال صابر (محام) ومحمد البلتاجي (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدي غنيم (داعية – هارب) .

وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم.. في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخه وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف هدهد مساعدي الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.