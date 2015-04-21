استمرار إضراب عمال زيوت المتكاملة بالسويس اعتراضا على قرار فصلهم

واصل العشرات من عمال شركة الزيوت المتكاملة بالسويس إضرابهم داخل مقر الشركة احتجاجا على قيام رئيس مجلس إدارة الشركة بالاستغناء عن 480 عاملا من العاملين بالمصنع ورفض صرف رواتب العمال للشهر الثانى على التوالى.

وقال هانى معوض، أحد العاملين، إن الهدف من احتجاجهم المطالبة بتدخل المسئولين بالسويس لإنقاذهم وأسرهم من التشرد، والمطالب من الدولة بجميع أجهزتها التنفيذية بالوقوف جوارهم.

وأضاف محمد إسماعيل، موظف بالشركة، أنهم يعانون منذ شهور من مشاكل بالشركة وتعنت إدارى وإيقاف صرف رواتبهم، بحجة أن الشركة تخسر ولا تكسب وأنهم منذ شهرين لم يحصلوا على أى مستحقات مالية من الشركة، فضلا عن صدور قرار تعسفى بفصلهم.

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