بلاغ بوجود تلوث زيتى بالبيئة البحرية لمنطقة السويس

ورد إلى غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة، بلاغا يفيد بوجود تلوث زيتى نابع من شركة السويس لتصنيع البترول، نتيجة تعطل فى محطة معالجة الصرف الصناعى، ما أدى إلى تسرب الزيت إلى البيئة البحرية بمنطقة السويس، وتقدر مساحة التلوث بنحو ألف متر طوليا و300 متر عرضيا.

وصرحت كوثر حفنى مدير الإدارة المركزية للكوارث، بأن وزارة البيئة دفعت بلجنة عمل متخصصة لموقع الشركة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة وتقييم الموقف، وأخذ عينات من التلوث، وتحرير محضر بالواقعة، حيث تم إبلاغ الهيئة العامة للبترول بتكثيف مكافحة التلوث بالسويس لإزالة التلوث، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركة المتسببة فى الحادث، وتقييم الأضرار البيئية للحادث.