أخبار عاجلة

لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا» -
عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي -
كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز'' -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً -
السيسي يغادر أمريكا -
بالصور.. حيوانات غريبة تعاود الظهور بقرية في كفرالشيخ.. والبيطري: لا نعرف نوعها -
وزير الخارجية التركي: دعم روسيا لنظام الأسد عمل خاطيء -
مصرع 10 أشخاص على الأقل فى انفجار عبوة ناسفة بالصومال -
صورة وخبر: طفلين يفصل بينهما "سياج" جنوبي الموصل -
مقتل 14 شخصًا بينهم 8 نساء بانفجار لغم بحافلة ركاب في الصومال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بلاغ بوجود تلوث زيتى بالبيئة البحرية لمنطقة السويس

Google+ Print
بلاغ بوجود تلوث زيتى بالبيئة البحرية لمنطقة السويس بلاغ بوجود تلوث زيتى بالبيئة البحرية لمنطقة السويس
ورد إلى غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة، بلاغا يفيد بوجود تلوث زيتى نابع من شركة السويس لتصنيع البترول، نتيجة تعطل فى محطة معالجة الصرف الصناعى، ما أدى إلى تسرب الزيت إلى البيئة البحرية بمنطقة السويس، وتقدر مساحة التلوث بنحو ألف متر طوليا و300 متر عرضيا.

وصرحت كوثر حفنى مدير الإدارة المركزية للكوارث، بأن وزارة البيئة دفعت بلجنة عمل متخصصة لموقع الشركة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة وتقييم الموقف، وأخذ عينات من التلوث، وتحرير محضر بالواقعة، حيث تم إبلاغ الهيئة العامة للبترول بتكثيف مكافحة التلوث بالسويس لإزالة التلوث، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركة المتسببة فى الحادث، وتقييم الأضرار البيئية للحادث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365