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مرور الغربية يتحفظ على سيارات شركة غزل طنطا بسبب عدم سداد التأمينات

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مرور الغربية يتحفظ على سيارات شركة غزل طنطا بسبب عدم سداد التأمينات مرور الغربية يتحفظ على سيارات شركة غزل طنطا بسبب عدم سداد التأمينات
تحفظت إدارة المرور بالغربية على سيارات "الأتوبيس" الخاصة بشركة الدلتا للغزل والنسيج بفروعها فى طنطا، وزفتى، ورفضت تجديد التراخيص الخاصة بها، بحجة عدم سداد التأمينات، ومرور أكثر من 20 سنة على تاريخ الإنتاج، كما رفضت الترخيص للسيارات الملاكى والنقل الخاصة بالشركة.

وصرح المهندس مصطفى الحو رئيس مجلس الإدارة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" بأن الشركة اضطرت لاستئجار أتوبيسات خاصة لنقل العمال والموظفين، فى خطوط السير الثابتة التى تتجاوز 14 خط سير على 3 ورديات يومية مما يعرض الشركة لمصاريف، وخسائر باهظة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة، أنه كان يدفع التأمينات الخاصة، بالسيارات حتى قبل 6 أشهر فقط، وبعد صرف حافز الـ220 % لم يوجد تدابير مالية، كافية لسداد المديونية، مما أدى لتوقف الشركة عن السداد، وبالتالى رفضت إدارة المرور الترخيص للسيارات، كما أنها لم تجدد الترخيص للسيارات الملاكى، الخاصة بالإدارة، بما فيهم سيارة رئيس مجلس الإدارة.

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مصر 365