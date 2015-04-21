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رئيس جامعة دمياط يستقبل سفير دولة كوسوفا

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رئيس جامعة دمياط يستقبل سفير دولة كوسوفا رئيس جامعة دمياط يستقبل سفير دولة كوسوفا
استقبل اليوم الثلاثاء الدكتور رمضان الطنطاوى رئيس جامعة دمياط الدكتور بكر إسماعيل سفير دولة كوسوفا، حيث يعقد السفير اليوم ندوة تعريفية عن دولة كوسوفا بعنوان "كوسوفا بين الحاضر والمستقبل" وذلك بكلية التربية.

تأتى الندوة فى إطار التواصل بين جامعة دمياط وهيئات المجتمع المختلفة والذى سيأتى بثماره على الجامعة عن طريق تسويق برامج الجامعة الدراسية ومحاولة جذب طلاب من دولة كوسوفا للدراسة بكليات الجامعة.

وسيتضمن برنامج الزيارة تفقد كليات الجامعة وكذلك الإنشاءات الجارى العمل بها بحرم الجامعة الجديد.

جدير بالذكر أن الجامعة قد حصلت على موافقة وزارة الخارجية لعقد هذه الندوة بداية الأسبوع. الجارى.
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