بدء محاكمة مرسى وقيادات الإخوان فى قضية أحداث الاتحادية

انعقدت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، للنطق بالحكم فى قضية أحداث الاتحادية المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى و14 من قيادات وأعضاء الإخوان، والتى يحاكمون فى اتهامهم بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسى مطلع ديسمبر 2012، والاشتراك فى ارتكاب الجرائم بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة.

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