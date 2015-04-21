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الإمارات في المرتبة الأولى على قائمة الدول المفضلة للشباب

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الإمارات في المرتبة الأولى على قائمة الدول المفضلة للشباب الإمارات في المرتبة الأولى على قائمة الدول المفضلة للشباب

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم على نتائج استطلاع رأي الشباب العربي لعام 2015 الذي أجرته الشركتين الدوليتين "أصداء بيرسون- مارستيلر" و"بين شوين بيرلاند".

وقال سموه في سلسلة من التغريدات على حسابه في تويتر أنه في الاستطلاع  الذي شمل 16 بلدا عربيا جاءت الإمارات وللعام الرابع في المرتبة الأولى على قائمة الدول المفضلة للشباب العربي للعيش والإقامة

كما جاءت الإمارات أيضا في المرتبة الأولى كنموذج تنموي ناجح في نظر الشباب العربي تلتها الولايات المتحدة ثم ألمانيا وكندا.

وقال سموه: "لا نذكر هذه النتائج تفاخرا، ولكن هي تجربة تنموية عشناها وهي متاحة لمن أراد دراستها والاستفادة منها، هدفنا هو تحقيق الخير لجميع الشعوب.

 

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