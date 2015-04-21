علشان تتجنبى الآثار الضارة لإزالة الشعر بالليزر ابعدى عن عيادات"بير السلم"

إزالة شعر الجسم غاية تسعى إليها النساء، فالشعر الزائد يمثل مشكلة للمرأة، وهناك من تعانى من فرط ظهور الشعر فى بعض مناطق الجسم المختلفة بنسبة أعلى من الطبيعى والشائع، كالذقن لدى السيدات، وفى الرقبة ومحيطها لدى الرجال، أو بشكل مفرط فى الظهر والبطن والصدر.>الدكتور محسن سليمان، أستاذ الأمراض الجلدية، حذر من بعض الأضرار الجانبية لاستخدام الليزر فى إزالة الشعر، مؤكدا أنه بشكل عام لا تتسبب موجات الليزر فى مشكلة بعينها ما دامت تستخدم بشكل مثالى، ولكن المشكلة تكمن فى سوء استخدام البعض لها، وعدم اتباعه تعليمات السلامة للمريض من خلال اختبار مدى حساسية البشرة، وكذلك ضبط درجة الموجات وحدتها.

وأضاف سليمان موضحا أن بعض أضرار الليزر تكمن فى زيادة معدلاته وسوء استخدامه بحيث يتسبب فى الكثير من الالتهابات الجلدية، أو تغيير فى لون البشرة بشكل واضح، أو إحداث حرق جلدى ظاهر مكان إزالة الشعر.

ونصح أستاذ الجلدية بضرورة اللجوء للأطباء المتخصصين الكبار فى مجال الليزر، وعدم الانصياع وراء دعوات المراكز المجهولة، وعيادات بير السليم التى لا تتبع إجراءات السلامة الصحية، ولابد من إجراء الإزالة بيدى الطبيب المختص وحده، ولا تخضع المريضة لإزالة الشعر عن طريق الممرضة أو مساعدى الطبيب.

>