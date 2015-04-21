اعتماد ٥١ موظفا في حركة مديرى المكاتب والمحطات الخارجية بمصر للطيران

اعتمدت شركة مصر للطيران حركة العاملين بالخارج في مكاتب المبيعات والمحطات الخارجية للشركة وتضمنت الحركة ٥١ موظفا من العاملين بالشركة ، وأكد الطيار سامح الحفني رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران أن العناصر التي يتم إختيارها للعمل في الخارج هم واجهة أمام الجميع في مختلف دول العالم بثقافتهم وكفاءاتهم في العمل ينقلون ملامح التطوير المستمرة في الشركة ويخلقون فرص تسويقية جديدة للشركة هي في أمس الحاجة إليها ، بالاضافة لدعم العلاقات مع الجمهور الخارجى وتعاونهم مع مكاتب تنشيط السياحة بالخارج بإعتبارهم سفراء للشركة في جميع انحاء العالم ونثق في قدراتهم لتعويض الخسائر وزيادة حركة السفر والسياحة .

ومن جانبه صرح الطيار هشام النحاس رئيس شركة الخطوط الجوية والذي ترأس اللجنة المشكلة لإختيار العاملين بالخارج إن إختيار الموظفون للسفر والعمل بالمكاتب والمحطات الخارجية جاء فى إطار من الشفافية والمصداقية ، تمت عملية التقييم على مدى عدة شهور وبعد إجتياز العديد من الإختبارات الواسعة ، وأضاف أن اللجنة قد راعت فى إختياراتها الكفاءة والتميز حيث وضعت عدة معايير أساسية للتقييم والأختيار وذلك بهدف الإرتقاء بمستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للركاب .

وقال تضمنت الحركة نقل وندب ومد عمل لـ 51 موظفاً للعمل بالخارج وهم في وظيفة مديري المكاتب الخارجية : طارق عبد القوي (طرابلس ومشرف علي بني غازي)؛ سلمي الطحان (بودابست)؛ هشام احمد حلمي (بانجكوك) ؛ طارق محمد فؤاد (كوبنهاجن)؛ محمد سعد الأشقر (المدينة المنورة) ؛ مدحت الجزار (جدة والمشرف علي الحجز)؛ اشرف عبد الحكـيم ( جنوب افريقيا ويتبعه كيب تاون ودربن وهراري )؛ وليد محمد حسين امين ( موسكو)؛ احمد مصطفي عزيز (بكين) ؛ وليد صبره ( المغرب)؛ طارق محمود عبد العزيز (مانشستر )؛ هاني الشريف (جوانزو) ؛عمروعثمان (دبي ومشرف علي الشارقة) ؛ تامر احمد غازي (الجزائر) ؛ غادة الخطيب ( تونس) ؛ جورج وديع برسوم (لاجوس) ؛ محمد معوض (النمسا) ؛ محمد عباس (طوكيو) ؛ فتحي نزيه (الكويت). ؛ ونقل محمد العزب ابراهيم من مدير مكتب دبي إلي مدير مكتب عمان (الأردن) استكمالا لمدة عمله بالخارج .

وفي وظيفة مديري المحطات الخارجية تضمنت الحركة :- هاني نبيل مصطفي (بني غازي)؛ احمد ماهرعطية ( طرابلس)؛ عمروعبد الخالق (بومباي) ؛ خالد أحمد عطوه (باريس)؛ حسين عبد الفتاح (جوهانسبرج)؛ أحمد عبد الغفار العميري (قبرص)؛ عماد ميلاد (موسكو)؛ طارق لبيب (دار السلام ) ؛ احمد صلاح عبد الحميد (أديس ابابا)؛ هاني علي الشعراوي (أبيدجان) ؛ خلف كيلاني ( عنتيبي)؛ محمود حلمي طه ( القصيم)؛ مصطفي احمد مصطفي (جوبا)؛ الحسين انور ( صنعاء)؛ وائل أكرام حلمي (نيويورك)؛ هاني صبحي حامد (تونس)؛ أيمن أحمد إبراهيم (لندن)؛ ماجد عبالمحسن أمام (روما)؛ عماد الدين محمد ( اربيل). وفي وظيفة مساعد مدير محطة :محمد ماهر محمد مساعد مدير محطة الكويت .

وفي وظيفة ضابط حركة (جدة ) كلُ من خالد سعد الدين - محمد فهمي – أحمد عبد العزيزعطوه .