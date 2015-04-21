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الخارجية تتفق مع دول الخليج علي تمديد جوازات السفر المميكنة يدوياً

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الخارجية تتفق مع دول الخليج علي تمديد جوازات السفر المميكنة يدوياً الخارجية تتفق مع دول الخليج علي تمديد جوازات السفر المميكنة يدوياً

سامح شكري

أعلنت وزارة الخارجية  الاتفاق مع   والإمارات والكويت وقطر علي تمديد جوازات السفر المميكنة يدوياً  بغرض العودة الي أرض الوطن لإستصدار جوازات سفر مميكنة جديدة لهم أو العودة النهائية، وجاري التواصل مع السلطات المعنية في سلطنة عمان والبحرين لنفس الغرض.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن هذه الترتيبات تأتي تنفيذا لتعليمات وزير الخارجية للتسهيل على المصريين المقيمين في الخارج والحرص على تقديم  كافة الخدمات القنصلية لهم وحماية مصالحهم.

وأضاف المتحدث أن الوزير شكري رأس مساء أمس 20 أبريل اجتماعا مع وفد من وزارة الداخلية ضم  اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وعدد من مسئولي إصدار الجوازات بوزارة الداخلية، وبحضور مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير ومساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، حيث تم تناول  سبل تسريع إصدار جوازات السفر للمواطنين المصريين في الخارج حفاظا على مصالحهم، وأخذا في الاعتبار تكرار شكاوي المواطنين المصريين المقيمين في بعض دول الخليج من تأخر وصول جوازات سفرهم الجديدة مما يسبب لهم مشاكل كثيرة.

وقال عبد العاطي أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق علي مجموعة من الإجراءات الكفيلة بتسريع إصدار الجوازات المميكنة للمواطنين في الخارج بما يسهم في تقليص مدة إصدار جوازات السفر لهم حفاظاً علي مصالحهم في الخارج، وأخذا في الاعتبار قرب انتهاء العمل بالجواز اليدوي القديم اعتبارا من تاريخ 24/11/2015 طبقا لتعليمات منظمة الطيران المدني “الإيكاو”.

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