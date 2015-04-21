أخبار عاجلة

لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا» -
عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي -
كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز'' -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً -
السيسي يغادر أمريكا -
بالصور.. حيوانات غريبة تعاود الظهور بقرية في كفرالشيخ.. والبيطري: لا نعرف نوعها -
وزير الخارجية التركي: دعم روسيا لنظام الأسد عمل خاطيء -
مصرع 10 أشخاص على الأقل فى انفجار عبوة ناسفة بالصومال -
صورة وخبر: طفلين يفصل بينهما "سياج" جنوبي الموصل -
مقتل 14 شخصًا بينهم 8 نساء بانفجار لغم بحافلة ركاب في الصومال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وصول هيئة الحكم على مرسى و14 إخوانى فى قضية أحداث الاتحادية

Google+ Print
وصول هيئة الحكم على مرسى و14 إخوانى فى قضية أحداث الاتحادية وصول هيئة الحكم على مرسى و14 إخوانى فى قضية أحداث الاتحادية
وصلت منذ قليل هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانه سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاته، لإصدار حكمها فى القضية المعروفة إعلاميا "باحداث الاتحادية".

والقضية متهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى و14 آخرين من جماعة الإخوان المسلمين فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان، والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365