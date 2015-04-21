وصول هيئة الحكم على مرسى و14 إخوانى فى قضية أحداث الاتحادية

وصلت منذ قليل هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانه سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاته، لإصدار حكمها فى القضية المعروفة إعلاميا "باحداث الاتحادية".

والقضية متهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى و14 آخرين من جماعة الإخوان المسلمين فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان، والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.