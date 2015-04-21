وصول "مرسى" أكاديمية الشرطة لحضورجلسة النطق بالحكم فى قضية الاتحادية

والقضية متهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى و14 آخرين من جماعة الإخوان المسلمين فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان، والمتظاهرين، مما اسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.
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