وصول "مرسى" أكاديمية الشرطة لحضورجلسة النطق بالحكم فى قضية الاتحادية

وصل منذ قليل، الرئيس الأسبق محمد مرسى أكاديمية الشرطة لحضور جلسة النطق بالحكم فى قضية الاتحادية أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد ابوالفتوح، وأمانه سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاته، لإصدار حكمها فى القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث الاتحادية" .

والقضية متهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى و14 آخرين من جماعة الإخوان المسلمين فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان، والمتظاهرين، مما اسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.

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