سمنة الأطفال تقتلهم بالبطىء..اعرف الحل عشان تنقذهم

سمنة الأطفال من المشاكل المنتشرة تلك الأيام، تؤثر على صحة الأطفال ونشاطهم بطريقة سلبية، وتجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض كالسكر والكبد.

فى هذا السياق، تشير الدكتورة ريهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن سمنة الأطفال أصبحت منتشرة فى هذه الأيام، ويرجع سببها الرئيسى لتناول الأطعمة السريعة والحلويات بكثرة.

وأضافت ريهام، أن هناك العديد من المضاعفات التى قد تصيب الطفل نتيجة لإصابته بالسمنة، منها، السكر وارتفاع ضغط الدم والكولسترول، كما يصبح أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكبد والعظام ولأمراض الربو والسرطان و الأزمات القلبية، وهؤلاء الأطفال يفقدون الثقة فى أنفسهم ويكونون أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.

وأوضحت أخصائية التغذية العلاجية أن البنات قد تؤخر السمنة مرحلة البلوغ لديهن، وبعد البلوغ تكون غير منتظمة.

وأضافت أخصائية التغذية العلاجية، أنه يجب على الأسرة تنظيم الوجبات الغذائية الخاصة بابنهم، وأن يكون طبق السلطة الخضراء مكونا أساسيا فى بداية تناولهم الطعام، والإكثار من تناول الفواكه، والابتعاد عن تناول الأطعمة السريعة.