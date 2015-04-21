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الإرهاق المزمن مرض يتم تحديده من خلال علامات خاصة فى الدم

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الإرهاق المزمن مرض يتم تحديده من خلال علامات خاصة فى الدم الإرهاق المزمن مرض يتم تحديده من خلال علامات خاصة فى الدم
توصل فريق من الباحثين الأمريكيين فى جامعة كولومبيا بنيويورك إلى أن الإرهاق المزمن يعد مرضا بيولوجيا يتم تحديده من خلال وجود علامات خاصة فى الدم، وتم كشف ذلك عقب اختبار 50 علامة فى الجهاز المناعى فى بلازما بعض المرضى والأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة لمعرفة حقيقة الإرهاق المزمن.

واكتشف العلماء أن دم المرضى الذين يعانون من إرهاق مزمن يحتوى على مستويات مرتفعه من سيتوكين وهى بشكل جزئى يسمح لخلايا الجهاز المناعى للاتصال ببعض، وبالطبع فإن وجود "السيتوكين" يؤكد دفاع الجسم تجاه العوامل المعدية والسرطان، وهو ما يساعد على اكتشاف أسباب الإرهاق والصداع الذى يدل على أعراض هذا المرض.

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