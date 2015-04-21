زيدان: سان جيرمان قادر على إقصاء برشلونة

يرى النجم الفرنسي المعتزل زين الدين زيدان أن فريق باريس سان جيرمان قادر على الإطاحة ببرشلونة من دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا عندما يصطدم به يوم الثلاثاء في مباراة العودة.

وأكد "زيزو" أن مهمة الفرنسيين صعبة للغاية ولكنهم قادرون على فعلها وأن لاعبي الفريق سيبذلون أقصى ما لديهم أمام البلوجرانا.

ويحل سان جيرمان ضيفا على برشلونة في إياب دور الـ8 بعدما خسر مباراة الذهاب من ستة أيام على ملعبه بنتيجة 3-1 وأصبحت لديه مهمة صعبة للتأهل لنصف نهائي المسابقة القارية.

في تصريحات نشرتها صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية قال مدرب الفريق الرديف بنادي ريال مدريد (كاستيا):"سيكون من الصعب على باريس سان جيرمان تسجيل 3 أهداف في ملعب برشلونة".

واستدرك "لكنهم قادرون على فعل ذلك".

وأضاف "لاعبو سان جيرمان متميزون، وسيفعلوا أي شيء من أجل التأهل.. المباراة تمثل تحديا صعبا بالنسبة لهم".

ومن المنتظر عودة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لقائمة سان جيرمان في المباراة بعد غيابه عن لقاء الذهاب للإيقاف، وهو الأمر ذاته للاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي.. بينما سيغيب قائد الفريق تياجو سيلفا بسبب الإصابة.