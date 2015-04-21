جوارديولا: مارتينيز تناول عقارا طبيا قبل مواجهتنا.. ومدرب بورتو يرد

صرح الإسباني جوزيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ بأن جاكسون مارتينيز مهاجم نادي بورتو تناول عقارا طبيا ليشارك مع فريقه في ذهاب دور الـ8 لدوري الأبطال، الأمر الذي نفاه مدرب الفريق البرتغالي جولين لوبيتيجي.

وكان جوارديولا قد تحدث إلى الصحفيين قائلا لهم إن مهاجم بورتو تحامل على نفسه وتناول عقارا كي يستطيع المشاركة أمام بايرن في لقاء الذهاب والذي سجل فيه مارتينيز الهدف الثالث لفريقه والذي قاد البرتغاليين للفوز 3-1 على النادي البافاري.

قال لوبيتيجي ردا على سؤال الصحفيين بشأن تصريحات جوارديولا:"لن أنصح بتاتا أي لاعب بالحقن وتعريض جسده للخطر".

وكان جوارديولا قد صرح قائلا:"حصل جاكسون على عقار طبي وبذل جهدا فائقا للعب.. لا مشكلة مع تناول عقار طبي، أي لاعب بوسعه فعل ذلك كي يلعب.. لقد تناول العقار كي يساعد فريقه وأقدره كثيرا على ذلك".

ويلتقي الفريقان بايرن ميونيخ وبورتو يوم الثلاثاء في مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا ويحتاج صاحب الأرض للفوز بنتيجة 2-0 حتى يعبر للدور نصف النهائي مع مدربه جوارديولا.