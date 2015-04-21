محلب وبطريرك الروم الأرثوذكس يفتتحان كنيسة مار جرجس بمصر القديمة الجمعة

يفتتح البابا ثيؤذوروس الثانى، بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، كنيسة مار جرجس الأثرية فى مصر القديمة، بعد أعمال تجديدها، الجمعة المقبل، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والسفراء والمسئولين والشخصيات العامة، وممثلى الكنائس المختلفة.

ويترأس القداس الإلهى الاحتفالى البابا ثيؤذوروس الثانى، ويشاركه عدد من المطارنة والأساقفة من كل من اليونان وقبرص.

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