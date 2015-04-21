انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة يبدأ غرباً ويمتد نحو الداخل ليسود طقس ربيعى لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلاً.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فمعتدلة وارتفاع الموج فيهما ما بين متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة

الإسكندرية

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

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