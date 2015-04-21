أخبار عاجلة

لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا» -
عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي -
كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز'' -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً -
السيسي يغادر أمريكا -
بالصور.. حيوانات غريبة تعاود الظهور بقرية في كفرالشيخ.. والبيطري: لا نعرف نوعها -
وزير الخارجية التركي: دعم روسيا لنظام الأسد عمل خاطيء -
مصرع 10 أشخاص على الأقل فى انفجار عبوة ناسفة بالصومال -
صورة وخبر: طفلين يفصل بينهما "سياج" جنوبي الموصل -
مقتل 14 شخصًا بينهم 8 نساء بانفجار لغم بحافلة ركاب في الصومال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ضبط 500 مقذوف هاون و11 دانة و223 تاجر مخدرات فى حملات أمنية

Google+ Print
ضبط 500 مقذوف هاون و11 دانة و223 تاجر مخدرات فى حملات أمنية ضبط 500 مقذوف هاون و11 دانة و223 تاجر مخدرات فى حملات أمنية
استكمل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، حملاته الأمنية الموسعة التى تستهدف البؤر الإجرامية، لملاحقة الخارجين عن القانون، من تُجّار المخدرات والأسلحة، والهاربين من تنفيذ الأحكام، وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الخطرة ممن يروعون المواطنين.

أسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بجميع محافظات الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 122 قطعة سلاح نارى عبارة عن 25 بندقية آلية وبندقية رصاص و32 بندقية خرطوش و13 طبنجة و51 فرد محلى الصنع و1256 طلقة نارية مختلفة الأعيرة و500 مقذوف هاون و11 دانة وضبط 187 قطعة سلاح أبيض، وضبط (بندقية آلية، طبنجة) من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية.

كما تم ضبط 223 متهم فى قضية مخدرات وتم ضبط بحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 605,455 كيلو، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 9,831 كيلو، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1,768 كيلو، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 9 جرامات، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت 2 جرام، و9435 قرصا مخدرا.

ونجحت الحملات فى ضبط تشكيلين عصابين ضما 4 متهمين ارتكبوا 4 سرقة متنوعة وضبط (55 متهم هارب مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، سجين هارب، و11 مراقبا هاربا وضبط 3 متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض) وضبط 861 دراجة نارية مخالفة وضبط 12 سيارة مُبلغ بسرقتها.


>مباحث تنفيذ الأحكام تضبط 2159 متهما هاربا من 11ألف حكم قضائى فى 24ساعة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟