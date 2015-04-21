ضبط 500 مقذوف هاون و11 دانة و223 تاجر مخدرات فى حملات أمنية

استكمل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، حملاته الأمنية الموسعة التى تستهدف البؤر الإجرامية، لملاحقة الخارجين عن القانون، من تُجّار المخدرات والأسلحة، والهاربين من تنفيذ الأحكام، وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الخطرة ممن يروعون المواطنين.

أسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بجميع محافظات الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 122 قطعة سلاح نارى عبارة عن 25 بندقية آلية وبندقية رصاص و32 بندقية خرطوش و13 طبنجة و51 فرد محلى الصنع و1256 طلقة نارية مختلفة الأعيرة و500 مقذوف هاون و11 دانة وضبط 187 قطعة سلاح أبيض، وضبط (بندقية آلية، طبنجة) من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية.

كما تم ضبط 223 متهم فى قضية مخدرات وتم ضبط بحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 605,455 كيلو، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 9,831 كيلو، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1,768 كيلو، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 9 جرامات، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت 2 جرام، و9435 قرصا مخدرا.

ونجحت الحملات فى ضبط تشكيلين عصابين ضما 4 متهمين ارتكبوا 4 حوادث سرقة متنوعة وضبط (55 متهم هارب مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، سجين هارب، و11 مراقبا هاربا وضبط 3 متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض) وضبط 861 دراجة نارية مخالفة وضبط 12 سيارة مُبلغ بسرقتها.

مباحث تنفيذ الأحكام تضبط 2159 متهما هاربا من 11ألف حكم قضائى فى 24ساعة