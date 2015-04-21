إصابة ضابط فى هجوم إرهابى مسلح على كمين أمنى بالشيخ زويد

تعرض كمين الوحشى بالشيخ زويد لهجوم إرهابى مسلح صباح اليوم الثلاثاء، وفتح الإرهابيين نيران بنادقهم الآلية تجاه قوة تأمين الكمين، ما أسفر عن إصابة ضابط.

وأشار مصدر أمنى إلى أن القوات تصدت لهجوم إرهابى أصيب خلاله الضابط، ويجرى حاليا ملاحقة مجموعة مسلحين جنوب الشيخ زويد.

وقال مصدر طبى بشمال سيناء، إنه تم نقل الملازم محمد كيلانى من قوة تأمين لمستشفى العريش العسكرى مصابا بطلق نارى فى الساق .

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