الرئيس السيسى يلتقى اليوم وزيرى الآثار والإسكان

قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيلتقى، اليوم الثلاثاء، الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار والتراث، والدكتور مصطفى كمال مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العُمرانية.

ويأتى اللقاء، فى إطار لقاءات الرئيس السيسى، مع الوزراء والمسئولين، لمتابعة المشروعات، وتنفيذ توجيهاته فى التواصل مع المواطنين.

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