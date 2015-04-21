التصدى لهجومين إرهابيين استهدفا ارتكازات أمنية جنوب الشيخ زويد

أعلن مصدر أمنى بشمال سيناء اليوم، أن القوات تصدت لهجومين إرهابيين بأسلحة ثقيلة ومتوسطة جنوب الشيخ زويد استهدفا ارتكازات أمنية بالمنطقة وتقوم بملاحقة مسلحين يستقلون سيارة دفع رباعى .

وتابع المصدر الأمنى: كما تم إحباط عمليتى تفجير عبوتين ناسفتين ضبطتا على طرق تسير عليها القوات بعد إبلاغ أهالى عنها .

وتطلق القوات الأمنية بمختلف ارتكازاتها نيرانها التحذيرية بكثافة، كما تطلق قوة قسم الشيخ زويد النيران من أسلحة ثقيلة ومتوسطة، وقال شهود عيان إنهم سمعوا دوى انفجارت فى مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح .

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