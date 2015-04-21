أخبار عاجلة

لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا» -
عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي -
كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز'' -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً -
السيسي يغادر أمريكا -
بالصور.. حيوانات غريبة تعاود الظهور بقرية في كفرالشيخ.. والبيطري: لا نعرف نوعها -
وزير الخارجية التركي: دعم روسيا لنظام الأسد عمل خاطيء -
مصرع 10 أشخاص على الأقل فى انفجار عبوة ناسفة بالصومال -
صورة وخبر: طفلين يفصل بينهما "سياج" جنوبي الموصل -
مقتل 14 شخصًا بينهم 8 نساء بانفجار لغم بحافلة ركاب في الصومال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

التصدى لهجومين إرهابيين استهدفا ارتكازات أمنية جنوب الشيخ زويد

Google+ Print
التصدى لهجومين إرهابيين استهدفا ارتكازات أمنية جنوب الشيخ زويد التصدى لهجومين إرهابيين استهدفا ارتكازات أمنية جنوب الشيخ زويد
أعلن مصدر أمنى بشمال سيناء اليوم، أن القوات تصدت لهجومين إرهابيين بأسلحة ثقيلة ومتوسطة جنوب الشيخ زويد استهدفا ارتكازات أمنية بالمنطقة وتقوم بملاحقة مسلحين يستقلون سيارة دفع رباعى .

وتابع المصدر الأمنى: كما تم إحباط عمليتى تفجير عبوتين ناسفتين ضبطتا على طرق تسير عليها القوات بعد إبلاغ أهالى عنها .

وتطلق القوات الأمنية بمختلف ارتكازاتها نيرانها التحذيرية بكثافة، كما تطلق قوة قسم الشيخ زويد النيران من أسلحة ثقيلة ومتوسطة، وقال شهود عيان إنهم سمعوا دوى انفجارت فى مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح .


>- إصابة ضابط فى هجوم إرهابى مسلح على كمين أمنى بالشيخ زويد
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365