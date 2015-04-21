إصابة شاب فلسطينى بمواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلى بنابلس

أصيب شاب فلسطينى فجر اليوم الثلاثاء خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى محيط مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية فى مخيم بلاطة أن شابا أصيب بجروح فى قدمه، وقامت طواقم الهلال الأحمر بنقله إلى أحد المشافى لتلقى العلاج.

واندلعت المواجهات إثر اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف القريب من المخيم، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، وأكد شهود عيان أن عدة جيبات للاحتلال اقتحمت قبر يوسف بعد منتصف الليل، وانتشرت فى الشوارع المحيطة بالقبر، تبعها دخول أكثر من سبع حافلات كبيرة تقل مستوطنين ترافقها أكثر من 40 آلية عسكرية للاحتلال.

ودارت مواجهات عنيفة فى شارع عمان وقرب مدرسة الصناعة وفى الشوارع المحيطة بمخيم بلاطة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ومن جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم، شابا من قرية وادى فوكين غرب بيت لحم.

وأفاد مصدر أمنى بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد محمد مناصرة (23 عاما)، بعد دهم منزله فى المنطقة المذكورة وتفتيشه.