أخبار عاجلة

لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا» -
عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي -
كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز'' -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً -
السيسي يغادر أمريكا -
بالصور.. حيوانات غريبة تعاود الظهور بقرية في كفرالشيخ.. والبيطري: لا نعرف نوعها -
وزير الخارجية التركي: دعم روسيا لنظام الأسد عمل خاطيء -
مصرع 10 أشخاص على الأقل فى انفجار عبوة ناسفة بالصومال -
صورة وخبر: طفلين يفصل بينهما "سياج" جنوبي الموصل -
مقتل 14 شخصًا بينهم 8 نساء بانفجار لغم بحافلة ركاب في الصومال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إصابة شاب فلسطينى بمواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلى بنابلس

Google+ Print
إصابة شاب فلسطينى بمواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلى بنابلس إصابة شاب فلسطينى بمواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلى بنابلس
أصيب شاب فلسطينى فجر اليوم الثلاثاء خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى محيط مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية فى مخيم بلاطة أن شابا أصيب بجروح فى قدمه، وقامت طواقم الهلال الأحمر بنقله إلى أحد المشافى لتلقى العلاج.

واندلعت المواجهات إثر اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف القريب من المخيم، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، وأكد شهود عيان أن عدة جيبات للاحتلال اقتحمت قبر يوسف بعد منتصف الليل، وانتشرت فى الشوارع المحيطة بالقبر، تبعها دخول أكثر من سبع حافلات كبيرة تقل مستوطنين ترافقها أكثر من 40 آلية عسكرية للاحتلال.

ودارت مواجهات عنيفة فى شارع عمان وقرب مدرسة الصناعة وفى الشوارع المحيطة بمخيم بلاطة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ومن جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم، شابا من قرية وادى فوكين غرب بيت لحم.

وأفاد مصدر أمنى بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد محمد مناصرة (23 عاما)، بعد دهم منزله فى المنطقة المذكورة وتفتيشه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365