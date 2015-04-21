انطلاق فعاليات برنامج خليفة لتمكين الطلاب

انطلقت فعاليات أسبوع برنامج خليفة لتمكين الطلاب (أقدر) في مركز دبي لتأهيل المعاقين، والتي تأتي تحت رعاية اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، رئيس اللجنة التنفيذية، بحضور اللواء محمد سعيد المري، مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع، واللواء متقاعد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، والعقيد عيد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ويوسف عزير، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي، وعائشة عبد الله الدربي، مدير مركز دبي لتأهيل المعاقين، والدكتورة هيا بن سيفان، رئيس قسم البيئة والأنشطة المدرسية في منطقة دبي التعليمية، والمقدم الدكتور عبد الرحمن شرف الأنصاري، مدير إدارة خدمة التدريب الدولي بالنيابة مساعد المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب، وعدد من مديري مراكز الشرطة، وممثلي الجهات المشاركة في برنامج خليفة لتمكين الطلاب.

تكامل مؤسسي

وقال اللواء محمد سعيد المري، في كلمته خلال الافتتاح، إن توجهاتنا نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتوحيد كافة الجهود التي تستهدف الطلبة في جميع مدارس الدولة تحت مظلة برنامج خليفة لتمكين الطلاب، الذي أمر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتنفيذه كبوابة رئيسية تدخل منها جميع البرامج والنشاطات التي تنفذها جميع الوزارات والهيئات إلى المدارس والطلاب.

وأوضح اللواء المري ان برنامج خليفة لتمكين الطلاب تم تصميمه بالشراكة مع اكثر من 50 جهة اتحادية ومحلية، وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم وغيرها من المؤسسات التعليمية في الدولة للعمل على توحيد الجهود الوطنية لبناء أجيال طلابية تتمتع بالوعي الشامل والتحصين الذاتي،.

أهداف استراتيجية

وأكدت عائشة الدربي أن برنامج خليفة لتمكين الطالب يعزز علاقات التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والقيادة العامة لشرطة دبي التي تعتبر من الشركاء الاستراتيجيين والداعمين الأساسيين للأهداف الاستراتيجية للوزارة والتوجهات المتعلقة بدمج الفئات الضعيفة.

وشكرت الدكتورة هيا بن سيفان القيادة العامة لشرطة دبي الشريك الاستراتيجي لمنطقة دبي التعليمية في جميع مشاركاتها.

مبادرة مليون شجرة

افتتح اللواء متقاعد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، قرية التراث التي أقيمت على هامش ملتقى أسبوع برنامج خليفة لتمكين الطلاب، كما افتتح المعرض التوعوي المصاحب للفعالية بمشاركة أكثر من 28 جهة تربوية وتعليمية. وعلى هامش أسبوع برنامج خليفة لتمكين الطلاب، بادر الرزوقي بزراعة شتلة شجرة الغاف، تفعيلاً لمبادرة المليون شجرة التي أطلقها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وأشاد اللواء الرزوقي بالمبادرة التي تهدف لتعزيز جهود الدولة في مجال حماية البيئة الإماراتية، وتنقية الهواء وزيادة رقعة البساط الأخضر، فضلاً عن غرس ثقافة التنمية المستدامة.