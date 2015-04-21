أخبار عاجلة

لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا» -
عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي -
كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز'' -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً -
السيسي يغادر أمريكا -
بالصور.. حيوانات غريبة تعاود الظهور بقرية في كفرالشيخ.. والبيطري: لا نعرف نوعها -
وزير الخارجية التركي: دعم روسيا لنظام الأسد عمل خاطيء -
مصرع 10 أشخاص على الأقل فى انفجار عبوة ناسفة بالصومال -
صورة وخبر: طفلين يفصل بينهما "سياج" جنوبي الموصل -
مقتل 14 شخصًا بينهم 8 نساء بانفجار لغم بحافلة ركاب في الصومال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

سفير السعودية بالأمم المتحدة: وقف الحرب باليمن مرهون بالتزام الحوثيين

Google+ Print
سفير السعودية بالأمم المتحدة: وقف الحرب باليمن مرهون بالتزام الحوثيين سفير السعودية بالأمم المتحدة: وقف الحرب باليمن مرهون بالتزام الحوثيين
رهنت دول مجلس التعاون الخليجى وقف عمليات "عاصفة الحزم" فى اليمن بالتزام ميليشيات الحوثى المتمردة بقرار مجلس الأمن الذى يطالبها بتسليم السلاح والانسحاب من المناطق التى سيطرت عليها.

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية اليوم الثلاثاء، عن السفير السعودى فى الأمم المتحدة عبد الله المعلمى قوله "إن الأمين العام للأمم المتحدة طلب خلال الاجتماع الذى استمر نحو 40 دقيقة بنهاية سريعة للعمليات الحربية فى اليمن" ، وأضاف المعلمى "نحن جميعا نريد نهاية سريعة للعمليات الحربية لكن هناك شروط للتوصل إلى ذلك، وهى شروط نص عليها القرار" الذى أصدره مجلس الأمن الأسبوع الماضي، بناء على المشروع الخليجي.

وتابع السفير السعودى قائلا " إن الأمين العام ونحن انفسنا نعتقد أن (هذا القرار) يجب أن يطبق تطبيقا كاملا ، علما بأنه يدعو المتمردين الحوثيين إلى الانسحاب من المناطق التى سيطروا عليها، ويفرض عليهم عقوبات بينها حظر على الأسلحة".

وأشار إلى أن القرار دعا "جميع أطراف النزاع" إلى التفاوض فى أسرع وقت ممكن للتوصل إلى "وقف سريع" لإطلاق النار، من دون أن يطلب من دول التحالف الذى تقوده تعليق الغارات الجوية التى تشنها ضد المتمردين.

وكان وفد يضم سفراء دول مجلس التعاون الخليجى فى نيويورك قد اجتمع أمس الاثنين مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، لبحث الأزمة اليمنية واختيار مبعوث دولى جديد خلفا لجمال بن عمر.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات