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ضبط عاطل لسرقته 86 ألف جنيه ومشغولات ذهبية من منزل مهندس بالتجمع الأول

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ضبط عاطل لسرقته 86 ألف جنيه ومشغولات ذهبية من منزل مهندس بالتجمع الأول ضبط عاطل لسرقته 86 ألف جنيه ومشغولات ذهبية من منزل مهندس بالتجمع الأول
نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة فى تحديد وضبط مرتكب واقعة سرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية من مسكن مواطن بالتجمع الأول، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق معهما.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة التجمع الأول من "حسن.ع.ح" 43 سنة مهندس تكييف، أفاد فيه اكتشافه كسر زجاج شرفة غرفة النوم وسرقة مبلغ مالى قدره 86 ألف جنيه، ومشغولات ذهبية عبارة عن 2 خاتم أطفال وحلق وأسورة وكولية وسلسلة وحلق وأسورة أطفال، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد.ص.م" 25 سنة عاطل، سبق اتهامه فى 5 قضايا آخرها قضية (سرقة مسكن)، ومحكوم عليه فى 3 أحكام حبس جزئى (سرقة مساكن) بإجمالى حبس سنتين و3شهور.

بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه، وبمناقشته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الزجاج"، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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مصر 365