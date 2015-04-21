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إرهابيون يفجرون برج كهرباء بالبحيرة.. وتوقف طريق القاهرة إسكندرية الزراعى

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إرهابيون يفجرون برج كهرباء بالبحيرة.. وتوقف طريق القاهرة إسكندرية الزراعى إرهابيون يفجرون برج كهرباء بالبحيرة.. وتوقف طريق القاهرة إسكندرية الزراعى
انفجر برج كهرباء "ضغط عالى" بناحية قرية معمل الزجاج التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، قبل قليل، وذلك نتيجة قيام إرهابيون ، بزرع 4 عبوات ناسفة شديدة الانفجار، مما أدى لسقوط البرج وسقوط الأسلاك على الطريق الزراعى القاهرة- الإسكندرية، وتوقف حركة السير بالطريق بشكل كامل لحين وصول رجال الحماية المدنية، وجار رفع الأسلاك من نهر الطريق.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من العميد جمال يس، من مركز شرطة كفر الدوار، بوقوع انفجار بأحد أبراج الكهرباء "ضغط عالى" بقرية معمل الزجاج دائرة المركز.

تم عمل كردون أمنى حول المنطقة وتبين انفجار عدد (3) عبوات تحتوى على مواد متفجرة شديدة الانفجار أسفل البرج رقم 107 "ضغط عالى" قدرة 220 ألف كيلو فولت خط جنوب كفر الدوار (العامرية- كفر الدوار) والكائن بأرض زراعية دائرة المركز مما أدى لسقوط البرج.

وأثناء تمشيط المنطقة عثر خبراء المفرقعات على قنبلة رابعة بجوار البرج الذى تم إسقاطه ونجح خبراء المفرقعات فى إحباط تفجيرها وجار تحرير محضر بالواقعة.

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مصر 365