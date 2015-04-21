"الزراعة":تسوية تربة 115 ألف فدان باستخدام الجرارات الموجهة بأشعة الليزر

أكد الدكتور محمد عبد الوارث، رئيس جهاز تحسين الأراضى بوزارة الزراعة، أنه تم الانتهاء من عملية التسوية الدقيقة للتربة باستخدام الجرارات الزراعية عالية القدرة والقصابيات الموجهة بأشعة الليزر على مساحة 115 ألف فدان؛ منها 4800 فدان تسوية عادية، و82 ألف فدان تسوية بالليزر، وذلك استعدادًا للموسم الصيفى الجديد بالمحافظات.

وأضاف: "أنه تم أيضًا تطهير الشبكات الحقلية لنظامى الرى والصرف المكشوف والترع والمجارى المائية باستخدام الحفارات، وذلك بهدف إزالة الحشائش المائية لـ5094 كيلو مترًا ومعالجة حالات الأطماء، مما يترتب عليه سرعة حركة المياه داخل المجرى وإعطاءه التصرف المائية اللازمة".

وقال رئيس جهاز تحسين الأراضى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم توزيع 43 ألف طن جبس للأراضى القلوية، بالإضافة إلى إزالة 20 ألفًا و700 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية، سواء بالبناء والتجريف والتشوين، عن طريق 15 لودر و13 حفارة، تتبع الجهاز تعمل لمساندة الأجهزة الأمنية فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمحافظات التى تكثر بها المخالفات، بالإضافة إلى عمل خطة جديد، لإجراء الدراسات الحقلية واخذ عينات التربة والمياه وتحليلها وتشخيص مشاكل التربة، وإعداد التوصيات اللازمة لمعالجة تلك المشاكل بالمحافظات.

وأضاف رئيس جهاز تحسين الأراضى، أن الجهاز يعمل أيضًا على تحليل عينات من مياه الرى والصرف وتحديد مدى صلاحيتها للاستخدام الزراعى، عن طريق تحليل العينات معمليًا وتنفيذ عمليات التسوية الابتدائية باستخدام المعدات الثقيلة وتنفيذ عمليات التسوية النهائية باستخدام جرارات زراعية عالية القدرة معلق عليها قصابيات هيدروليكية التسوية الدقيقة بالقصابيات الموجهة بأشعة الليزر.

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