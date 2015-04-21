استنفار أمنى بالبحيرة بعد تفجير برج كهرباء.. و20 مجموعة قتالية للتدخل

تشهد محافظة البحيرة، الآن استنفارا أمنيا من جانب قوات الشرطة، لتأمين المنشآت الحيوية والمصالح الحكومية والمنشآت الشرطية ومبنى مديرية الأمن، وذلك للتصدى لأى أعمال شغب أو عنف قد تحدث من جانب جماعة الإخوان الإرهابية.

جاء ذلك بعد وقوع انفجار بأحد أبراج كهرباء الضغط العالى بناحية قرية معمل الزجاج التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة نتيجة قيام إرهابيين بزرع 4 عبوات ناسفة شديدة الانفجار مما أدى لسقوط البرج والأسلاك على الطريق الزراعى القاهرة الإسكندرية وتوقف حركة السير بالطريق بشكل كامل.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من العميد جمال يس، من مركز شرطة كفر الدوار بوقوع انفجار بأحد أبراج الكهرباء "ضغط عالى" بقرية معمل الزجاج دائرة المركز.

وتم عمل كردون أمنى حول المنطقة وتبين إنفجار عدد ( 3 ) عبوات تحتوى على مواد متفجرة شديدة الانفجار أسفل البرج رقم 107 "ضغط عالى" قدرة 220 ألف كيلو فولت خط جنوب كفر الدوار (العامرية - كفر الدوار) والكائن بأرض زراعية دائرة المركز مما أدى لسقوط البرج.

وأثناء تمشيط المنطقة عثر خبراء المفرقعات على قنبلة رابعة بجوار البرج الذى تم إسقاطه ونجح خبراء المفرقعات فى إحباط تفجيرها وجار تحرير محضر بالواقعة.

من جانبه، أكد اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، فى تصريحات خاصة " لـ"اليوم السابع " أن هناك حالة استنفار أمنى قصوى للتصدى لأى أعمال عنف أو إثارة الشغب من جانب جماعة الإخوان الإرهابية، وأنه تم تكليف فريق بحث على أعلى مستوى من ضباط إدارة البحث الجنائى تحت إشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن الوطنى للعمل على ضبط المتورطين فى ارتكاب هذه الجريمة.

وأشار مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، إلى أنه تم الدفع بـ 6 تشكيلات من قوات الأمن والمدرعات المصفحة بالإضافة إلى الاستعانة بـ 20 مجموعة قتالية لتأمين المنشآت الحيوية وجميع الميادين، وللتصدى لأى أعمال من شأنها الإضرار بالأمن العام.

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