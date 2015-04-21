عودة الحركة بطريق "القاهرة إسكندرية" بعد رفع أسلاك برج كهرباء البحيرة

وصل رجال الحماية المدنية بالبحيرة لمكان تفجير برج كهرباء "ضغط عال" بمركز كفر الدوار، منذ قليل، وتم رفع الأسلاك من نهر طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، وعادت حركة السير لطبيعتها.

وكان برج كهرباء "ضغط عال" بناحية قرية معمل الزجاج التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، قد انفجر صباح اليوم الثلاثاء، وذلك نتيجة قيام إرهابيين بزرع 4 عبوات ناسفة شديدة الانفجار، مما أدى إلى سقوط البرج وسقوط الأسلاك على الطريق الزراعى القاهرة- الإسكندرية، وتوقف حركة السير بالطريق بشكل كامل لحين وصول رجال الحماية المدنية، وجار رفع الأسلاك من نهر الطريق.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من العميد جمال يس، من مركز شرطة كفر الدوار، بوقوع انفجار بأحد أبراج الكهرباء "ضغط عال" بقرية معمل الزجاج دائرة المركز.

تم عمل كردون أمنى حول المنطقة وتبين انفجار عدد (3) عبوات تحتوى على مواد متفجرة شديدة الانفجار أسفل البرج رقم 107 "ضغط عال" قدرة 220 ألف كيلو فولت خط جنوب كفر الدوار (العامرية- كفر الدوار) والكائن بأرض زراعية دائرة المركز مما أدى إلى سقوط البرج.

إرهابيون يفجرون برج كهرباء بالبحيرة.. وتوقف طريق القاهرة إسكندرية الزراعى