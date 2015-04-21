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وزير الداخلية يصرح بزيارة استثنائية لجميع السجناء بمناسبة عيد تحرير سيناء

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وزير الداخلية يصرح بزيارة استثنائية لجميع السجناء بمناسبة عيد تحرير سيناء وزير الداخلية يصرح بزيارة استثنائية لجميع السجناء بمناسبة عيد تحرير سيناء
قرر اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، منح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 26 إبريل الجارى، وحتى يوم الخميس الموافق 14 مايو المقبل، على أن لا تحتسب ضمن الزيارات المخصصة للسجناء، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 إبريل لعام 2015.

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً فى مجال التواصل الاجتماعى مع أسرهم.


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