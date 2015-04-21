إحباط محاولة 49 شخصًا بينهم سودانى التسلل إلى ليبيا

أحبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن مطروح محاولة 49 شخصًا بينهم مواطن سودانى، التسلل عبر الحدود إلى الأراضى الليبية بطريقة غير مشروعة غربى مدينة السلوم ومنطقة بهى الدين غربى واحة سيوة.

كان مدير أمن مطروح اللواء العنانى حمودة، قد تلقى إخطارًا بضبط 49 متهمًا بينهم 6 من الإسكندرية و6 من الفيوم و6 من بنى سويف و17 من المنيا و4 من البحيرة و3 من قنا و2 من المنوفية و3 من أسيوط و1 من الغربية، ومواطنًا سودانيًا، وذلك حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير شرعية فى طريقهم إلى الأراضى الليبية.

وتمت عملية الضبط، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح عسكرية السلوم وجارٍ العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.