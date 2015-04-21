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غدًا.. محاكمة مرشد الإخوان و60 آخرين فى أحداث مركز العدوة

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غدًا.. محاكمة مرشد الإخوان و60 آخرين فى أحداث مركز العدوة غدًا.. محاكمة مرشد الإخوان و60 آخرين فى أحداث مركز العدوة
تستأنف غدًا محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار جمال فزاع، وعضوية كل من إبراهيم عبد المؤنس والمستشار شامل عثمان وعبد الرحمن أشرف وكيل النيابة، وأمانة سر محمد مصطفى، إعادة إجراءات محاكمة مرشد الإخوان، محمد بديع و60 آخرين من أنصار عناصر الإخوان المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد فى أحداث شغب العدوة شمال المحافظة، لتورطهم فى اقتحام وحرق قسم شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة وإحداث عنف، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، فى القضية رقم 28 لسنة 2014 ك و300 لسنة 2014 جنايات العدوة.

وقال مصدر قضائى، إن بديع لن يحضر الجلسة.

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مصر 365